Manifestazione per il clima a Berna, centinaia di persone per le vie della città

BERNA - Diverse centinaia di persone - per la maggior parte giovani - hanno partecipato oggi a Berna a una manifestazione per il clima. Nel giorno del "Black Friday" i dimostranti hanno chiesto in particolare un maggior contenimento dei consumi e misure più efficaci per l'ambiente.

Sotto la pioggia hanno scandito slogan come «meno CO2, più obiettivi per il clima».

I partecipanti alla manifestazione hanno accolto positivamente il fatto che ieri il Parlamento europeo abbia dichiarato l'emergenza climatica per l'Europa. Con una tale azione simbolica anche la Svizzera deve esercitare pressione, hanno sottolineato.

Con gli striscioni i giovani si sono scagliati anche contro il cosiddetto "Black Friday". L'usanza americana - per la quale molti negozi offrono sconti il venerdì dopo il ringraziamento per stimolare il consumo - è giunta anche in Svizzera. I giovani si sono espressi contro il consumo superfluo a spese dell'ambiente.

Il movimento dello sciopero per il clima ha esortato a manifestare oggi in tutto il mondo. In Svizzera sono previste azioni in diverse città.

keystone-sda.ch/STR (MARCEL BIERI)