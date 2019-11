Bisognerebbe rendere illegale anche il doping a uso privato?

BERNA - Anche la Svizzera dovrebbe esaminare l'opportunità di punire penalmente chiunque faccia uso di sostanze dopanti a livello privato. Lo chiede un postulato di Marcel Dobler (PLR/SG), che il Consiglio federale si dice disposto ad accogliere.

Attualmente la legislazione elvetica non persegue chi ricorre a sostanze dopanti per uso personale; tutt'al più lo sportivo dopato rischia sanzioni inflitte dal sistema sport medesimo (ad es. sulla base del risultato positivo dei test o del sequestro di sostanze dopanti alla frontiera).

Perseguendo penalmente invece tali comportamenti, si potrebbero scoprire attività criminose di persone coinvolte. Al momento non è possibile ordinare nei confronti dei privati dopati perquisizioni domiciliari o disporre una detenzione preventiva.

Per il deputato sangallese, l'uso personale di doping in tutti i Paesi confinanti, come la Francia, l'Italia e recentemente anche la Germania e l'Austria viene efficacemente combattuto a livello penale con diverse norme di legge.

Per questo motivo, il governo deve verificare quale di queste diverse regolamentazioni possa essere al meglio introdotta nel sistema giuridico svizzero.

Considerato che il Consiglio d'Europa sta facendo preparare in tutti i Paesi membri dell'UE un analogo rapporto in materia di perseguibilità penale dell'uso personale di sostanze dopanti è indispensabile procedere a una valutazione della situazione anche in Svizzera, conclude il consigliere nazionale.