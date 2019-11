«Questo tipo di tamponamento è spesso fatale»

AARAU - La coda ferma. Una velocità (troppo) sostenuta. Lo schianto fatale. Tre persone hanno perso la vita ieri mattina in un tragico incidente avvenuto sull'A3, nei pressi del Bözbergtunnel. Tutte le vittime erano a bordo di una Renault che è stata violentemente tamponata da una Porsche e che successivamente è finita incastrata sotto un camion. Lo schianto è stato terribile. La tragedia inevitabile.

Questa dinamica, con veicoli fermi che vengono violentemente tamponati, non è una novità. Diversi incidenti simili si sono verificati anche in Ticino. Era il 17 maggio 2016 quando un veicolo che rimorchiava una barca a vela venne tamponato mentre era incolonnato a Piotta. Nella carambola l'automobile venne proiettata contro il veicolo pesante che la precedeva. E per le due donne israeliane a bordo non vi fu nulla da fare. Due mesi dopo, era il 26 luglio, più o meno nella stessa zona ci fu un'altra tragedia. Un'automobile con targhe germaniche venne tamponata da un camion mentre era ferma in coda all'altezza di Quinto sull'A2. Il veicolo finì contro un altro mezzo pesante. Un impatto violentissimo che distrusse l'intera famiglia a bordo, madre, padre e i due figli di 12 e 8 anni.

«Non lasciatevi distrarre» - Incidenti simili sono abbastanza frequenti nel nostro Paese. La casistica dello scorso anno mostra 58 tamponamenti con feriti gravi sulle autostrade elvetiche. Tra il 2014 e il 2018 ce ne sono stati ben 15 che hanno provocato vittime. In totale 233 persone hanno perso la vita lo scorso anno in incidenti stradali. «Quella di ieri è stata una tragedia», precisa Mike Egle di Roadcross, un'associazione che si occupa di sicurezza stradale, a 20 Minuten. Una tragedia provocata (in parte) dalla presenza di un cantiere sulla carreggiata. «Questo genere di incidenti è piuttosto raro». La presenza di ostacoli sulle autostrade è comunque sempre un potenziale pericolo. «Proprio per questo motivo è importante che gli automobilisti siano sempre concentrati alla guida e non si lascino distrarre da nulla. Soprattutto in autostrada».

Auto sempre più veloci - I nuovi veicoli sono sempre più veloci, quindi la segnalazione precoce di un ostacolo diventa ancora più fondamentale. «Il comportamento dei conducenti è importantissimo», sottolinea Egle. «Prima dei cantieri la velocità va ridotta ed è molto importante mantenere la distanza di sicurezza». Anche i cambi di corsia sono pericolosi. «Le manovre di sorpasso dovrebbero essere ridotti il più possibile. E se la corsia è ristretta è consigliabile non affiancare un altro veicolo e non viaggiare alla stessa altezza».

Strade più sicure - Il numero di morti e feriti gravi sulle strade svizzere nei primi sei mesi di quest'anno è inferiore rispetto al primo semestre del 2018. Lo indicava l'USTRA a settembre. L'Ufficio federale precisava inoltre che i decessi sono in calo soprattutto negli incidenti che riguardano auto e moto. Nella prima metà di quest'anno hanno perso la vita sulle strade 75 persone, ovvero 27 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. L'USTRA rileva una diminuzione anche dei feriti gravi, passati da 1778 a 1553. Un andamento, questo, che è iniziato vent'anni fa. Tra il 1998 e il 2018, i decessi si sono infatti più che dimezzati (233 morti nel 2018). Il minimo storico era stato toccato nel 2016 quanto le vittime sulle strade svizzere erano state "solo" 216.

Keystone