Incidente di Effingen: dal relitto dell'auto estratti tre corpi senza vita

EFFINGEN - C'erano tre persone nell'auto che, questa mattina, è stata tamponata e schiacciata contro un camion da una Porsche sull'A3 a Effingen, nel canton Argovia. Lo schianto non ha lasciato loro scampo.

«Si tratta di tre adulti di Basilea Campagna. L'identificazione e la comunicazione ai parenti non sono ancora state completate. Per questo al momento non possono essere fornite indicazioni più precise sull'identità», spiega la polizia in un comunicato.

A provocare l'incidente è stato il conducente di un SUV Porsche Cayenne bianco che è sopraggiunto a velocità troppo elevata in un punto in cui le corsie erano ridotte da due a una per un cantiere. L'uomo si è accorto all'ultimo momento che la corsia di sorpasso era chiusa e si è bruscamente spostato su quella di destra. Ha dapprima urtato di striscio un semirimorchio ed è quindi andato a sbattere «con grande violenza» contro un'altra vettura, una Renault Kadjar, ferma davanti ad un altro camion con rimorchio. Gli occupanti di quest'ultima non hanno avuto scampo.

Secondo quanto indicato dalla polizia cantonale argoviese, il conducente della Porsche, uscito illeso dall'incidente, è un 45enne cittadino montenegrino residente nel canton Argovia. Dopo l'impatto, l'uomo ha tentato la fuga prima di essere arrestato dalla polizia.

keystone-sda.ch/ ()