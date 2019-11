Due giorni di eventi per lo spegnimento della centrale nucleare di Mühleberg

BERNA - Lo spegnimento definitivo della centrale nucleare di Mühleberg (BE) il 20 dicembre prossimo alle 12.30 non passerà inosservato. Il gruppo energetico bernese BKW organizza quattro eventi per accompagnare la disattivazione dell'impianto.

Nel corso della mattinata del 20 dicembre si terrà una conferenza stampa, ha comunicato la BKW interrogata da diversi media. Verso mezzogiorno ci sarà un incontro ufficiale per gli invitati, nel tardo pomeriggio sarà organizzato un evento per gli abitanti del comune di Mühleberg e dintorni; infine il giorno successivo è prevista una festa per i dipendenti della centrale.

In risposta alla domanda del perché di tutte queste iniziative, il responsabile delle relazioni con i media René Lenzin ha detto che la disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg è un fatto unico. L'interesse dei media per la chiusura dell'impianto è «enorme», ha aggiunto. «Riceviamo praticamente tutti i giorni domande per reportage sulla centrale nucleare».

Il 20 dicembre a mezzogiorno la televisione svizzera trasmetterà in diretta dalla sala di comando di Mühleberg lo spegnimento della seconda centrale nucleare più vecchia della Svizzera dopo 47 anni di attività.

La disattivazione di Mühleberg rappresenta anche il più grande progetto di BKW dalla costruzione degli impianti, continua Lenzin. L'enorme interesse pubblico per l'avvenimento è motivato dal fatto che è la prima volta che una centrale nucleare viene spenta in Svizzera. «È importante celebrare questo momento storico con dignità», ha sottolineato.

Gli eventi organizzati per gli abitanti e i dipendenti sono da considerarsi anche come segno di ringraziamento. L'invito ai primi è stato inviato a 12'000 nuclei famigliari in 26 località attorno a Mühleberg. La direttrice di BKW, Suzanne Thoma, terrà per loro un discorso. Nei due giorni di manifestazioni sarà installata una tenda nel parcheggio della centrale.

La riduzione della potenza della centrale inizierà il 20 dicembre a partire dall'1:00. Lo scollegamento, manuale, avrà luogo alle 12.30 quando due dipendenti, al lavoro quel giorno, premeranno due pulsanti. I lavori di smantellamento inizieranno il 6 gennaio 2020.