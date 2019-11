Pioggia di milioni per le autostrade

BERNA - 268 milioni di franchi in media all'anno per i prossimi quattro anni. È il credito liberato oggi dal Consiglio federale destinato al completamento dell'autostrada A9 in Vallese e per la nuova Axenstrasse.

La rete delle strade nazionali comprende in totale 1892,5 chilometri, di cui 1858,9 risultavano ultimati a fine 2018. Con il decimo Programma pluriennale per il completamento delle strade nazionali approvato in data odierna, si potrà portare avanti i lavori nei due grandi cantieri ancora in corso in Vallese e nei cantoni Uri e Svitto (A4, nuova Axenstrasse).

Gli altri grandi progetti previsti a Zurigo, Basilea e nei Grigioni (Jenaz - Dalvazza) non dispongono invece ancora di un progetto generale e permangono pertanto incertezze in merito a costi e orizzonte realizzativo. Il nuovo tunnel del Brünig è da parte sua per il momento abbandonato a favore del risanamento dei tratti pericolosi della strada attuale, mentre non c'è consenso per il ramo ovest della circonvallazione di Bienne malgrado il relativo progetto generale sia già stato varato.