La Confederazione dovrebbe concedere più visti umanitari

BERNA - L'Osservatorio svizzero del diritto d'asilo e degli stranieri (ODAE) auspica che in futuro la Confederazione conceda più visti umanitari rispetto ad oggi. Stando all'associazione, l'ottenimento di questo documento è diventato un percorso irto di difficoltà.

«Nel 2018, 233 visti umanitari sono stati accordati, nel 2017 erano 255 e nel 2016 463», osserva l'ODAE-Svizzera oggi in una nota. Secondo l'associazione, l'accesso al visto è reso più difficile da esigenze formali e tecniche, nonché dal carattere incompleto e persino contraddittorio delle informazioni date dalle rappresentanze svizzere all'estero e dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Per l'ODAE-Svizzera, è imperativo che le domande per l'ottenimento di visti umanitari vengano trattate in modo meno rigido. A più lungo termine, occorrerà introdurre una procedura d'asilo presso le ambasciate, una possibilità che la Confederazione ha abolito nel 2012. Inoltre, la Svizzera dovrebbe impegnarsi a livello europeo per «maggiori agevolazioni».

L'ODAE-Svizzera chiede l'elaborazione di istruzioni «con tutte le informazioni pertinenti» per le persone in cerca di protezione. Dovrebbero essere stilate «in una lingua accessibile alle persone interessate».

L'associazione rileva pure che l'accessibilità alle rappresentanze svizzere all'estero non è sempre garantita, in particolare per i detenuti e nei Paesi in cui la Confederazione non ha ambasciate. Eccezionalmente un richiedente asilo potrebbe non essere presente fisicamente, per depositare una domanda scritta.

Infine, l'esame delle domande di visti umanitari dovrà prendere maggiormente in considerazione i diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita privata e famigliare nonché il rispetto dell'interesse superiore dei bambini.