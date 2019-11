Assicurazioni sociali, per fare ricorso bisognerà pagare

ZURIGO - Chi nel canton Zurigo vorrà opporsi a una decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali, dovrà pagare un anticipo di mille franchi. Lo ha deciso il Parlamento cantonale in seconda lettura. L'obiettivo è far diminuire la montagna di casi pendenti.

Da anni il tribunale è confrontato col problema della mole di ricorsi ed è per questo che il legislativo ha deciso - con 146 voti contro 25 e 1 astensione - di intervenire, creando una vera e propria barriera economica.

Un altro cambiamento riguarda la procedura in caso di importi rilevanti. Oggi per somme superiori ai 20'000 franchi un giudice non può prendere decisioni da solo, ma deve avvalersi della collaborazione di due colleghi. In futuro la soglia sarà portata a 30'000 franchi. In questo caso l'obiettivo è aumentare l'efficienza dell'utilizzo del personale a disposizione.

Il tribunale in questione si occupa dei ricorsi e reclami relativi alle assicurazioni sociali, ad esempio nei campi dell'AI o delle indennità per la disoccupazione.