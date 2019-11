Quando la mamma ti stalkera sui social

ZURIGO - Quando fa i suoi video su TikTok, la 14enne Jenny Lehmann si mette sempre un po' carina.

Pantaloni stretch, top attillati e bocca a cuoricino. Mamma Corinne (35 anni) però, quei look lì, non è che li approvi troppo: «Sono troppo aderenti e si vede tutto!!!», commenta lei subito sotto.

Bisogna dirlo, la zurighese è una madre socialite e proprio su Tik Tok (dove ha 300'000 followers) ci passa le giornate. «Tutte le mamme dovrebbero fare come me e seguire i loro figli sui social», sentenzia lei a 20 Minuten. Non per controllarli, ma per proteggerli: «L'ho soccorsa quando hanno iniziato a cyberbullizzarla», conferma.

Ma che ne pensa la diretta interessata? «All'inizio ero contraria e lo trovavo decisamente imbarazzante, ma poi ho cambiato idea... In fin dei conti lo fa perché mi vuole bene».

Una storia un po' diversa quella di Bernard*, che racconta di come abbia creato diversi account social per “spiare” sua figlia adolescente puramente per ansia: «L'ho fatto perché avevo la sensazione che non avesse nessun controllo sui suoi social media e che si incontrasse con degli estranei». Una pratica, quella di seguire i figli che è decisamente sconsigliata dagli esperti (vedi box qui sotto).

«Per ora i miei non mi controllano», racconta invece la 19enne Lily*, «si fidano di me, sanno che non carico stupidaggini e che sono una responsabile. È vero che se mi seguissero su Insta e su Snap, beh... Mi sentirei decisamente a disagio!».

*nomi noti alla redazione