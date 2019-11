2'200 classi delle medie contro il fumo

BERNA - Circa 2200 classi delle scuole medie si sono iscritte quest'anno al "Progetto Nonfumatori", che festeggia il suo 20esimo anniversario. Gli allievi si impegnano a non fumare sigarette - nemmeno quelle elettroniche - e a non consumare altri prodotti a base di nicotina per sei mesi. Come premio vi sono un centinaio di buoni viaggio in palio.

Il "Progetto Nonfumatori" ha quale obiettivo di entusiasmare i giovani per una vita senza fumo: per sei mesi le classi che vi partecipano affrontano in modo approfondito tematiche legate al consumo di tabacco e alle sue conseguenze durante le lezioni, informa un comunicato odierno dell'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo.

Tra gli allievi l'attrattiva delle sigarette è sensibilmente diminuita negli ultimi anni, spiega la nota. Nel 2006 fumava ancora il 15% dei 15enni, adesso tale tasso è sceso al 9%. Desta però preoccupazione l'uso di sigarette elettroniche, sottolinea il comunicato: in una grande indagine tra gli allievi nel corso dell'anno scorso, il 17% dei quindicenni ha dichiarato di aver consumato sigarette elettroniche nell'ultimo mese (studio HBSC 2019). Il "Progetto Nonfumatori" ha reagito distribuendo volantini e supporti didattici sulle sigarette elettroniche, viene precisato.

L'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo organizza il concorso - rivolto alle classi dal sesto al nono anno scolastico - insieme alle associazioni cantonali per la prevenzione del tabacco e delle dipendenze e alle leghe cantonali polmonari e contro il cancro.