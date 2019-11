Questa mattina in tutta la Svizzera non si riesce a pagare con le carte

ZURIGO - Sono diverse le transazioni via carta di credito e debito non andate a buon fine in Ticino e in Svizzera questa mattina, lo confermano diversi lettori a tio.ch.

Come riportato da 20 Minuten numerosi negozi, dopo un iniziale smarrimento del personale, sono stati costretti ad appiccicare ai vetri e alle casse dei fogli con la scritta «niente pagamenti con carte di credito».

Lo scorno si è rapidamente riversato sui social network con diversi sfoghi da parte dei clienti frustrati. Su Twitter le Ffs hanno voluto calmare le acque, confermando la defaillance con un Tweet.

Dal canto suo Wordline - proprietaria di Six Payment Services che gestisce i sistemi di pagamento - conferma che c'è stato «un problema tecnico» che ha interessato anche Austria e Lussemburgo.

Il suddetto parrebbe però essere stato risolto e «tutto sta lentamente tornando alla normalità».