Nei Grigioni toccato il record: 71 cm a Müstair

COIRA - Arriva la prima neve dell'anno ed è subito record. Nei Grigioni e più precisamente nella valle di Müstair, i 1500 abitanti si sono svegliati questa mattina sotto 71 centimetri di neve, tanto che gli esperti di metereologia di SRF Meteo hanno parlato di una situazione da record per il mese di novembre. Bisogna risalire fino al novembre del 1959 per ricordarsi nell’eccezionale nevicata e in quell’anno e in quel mese toccò quota 65 centimetri.

Uno scenario suggestivo degno del paese di Babbo Natale, dalle foto che si possono vedere. Un po’ meno suggestivo per chi deve mettersi in viaggio: la linea ferroviaria del Bernina è stata momentaneamente chiusa. Fra le località grigionesi di Pontresina e Poschiavo circolano autobus sostitutivi, ha indicato in mattinata la Ferrovia retica (RhB).

Lo scenario appare tale in diverse località della Svizzera: si fanno notare i 22 centimetri in Engadina, i 18 cm a Suoz, Bivio e Samedan, e i 13 cm a Sedrun.

Foto lettore