Segreto d'ufficio, condannati due municipali di Vevey

VEVEY - I municipali di Vevey (VD) Michel Agnant e Jérôme Christen sono stati condannati oggi a una pena di 10 aliquote giornaliere da 80 franchi con la condizionale per due anni per aver violato il segreto d'ufficio. Lo ha deciso oggi il Tribunale di polizia della cittadina vodese.

La presidente del tribunale Anne-Catherine Page li ha riconosciuti colpevoli di aver trasmesso informazioni confidenziali al loro consigliere personale Christophe Privet. Ieri il procuratore aveva richiesto una pena di 40 aliquote giornaliere sospese, mentre gli avvocati difensori avrebbero voluto un proscioglimento dei due municipali.

Michel Agnant e Jérôme Christen erano anche indagati per violazione del segreto d'ufficio per aver fornito, dalla fine del 2017, documenti confidenziali al loro avvocato e alla Commissione della gestione del Consiglio comunale di Vevey. In questi due ultimi casi la giudice ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per condannare i due municipali di Vevey.

Agnant e Christen, esponenti della formazione locale "Vevey Libre" avevano in particolare trasmesso in modo anonimo documenti interni in relazione con un terzo rappresentante dell'esecutivo, il socialista Lionel Girardin, tutt'ora sotto inchiesta per amministrazione infedele e appropriazione indebita.

Buona fede - Ieri, durante l'udienza, i due imputati avevano affermato di aver agito in buona fede. Descrivendo un ambiente deleterio in seno all'esecutivo di Vevey, nel quale erano incapaci di farsi ascoltare, Agnant e Christen hanno spiegato di aver preferito riferirne a terzi, trasmettendo documenti confidenziali.

Secondo il procuratore Stephan Johner, i due esponenti di "Vevey Libre" avrebbero dovuto seguire le procedure legali, anziché agire nell'ombra eludendo la collegialità. Pur ammettendo che i fatti non fossero gravi da un punto di vista penale, Johner aveva comunque ritenuto che i due eletti meritassero una pena.

Per quanto riguarda gli altri punti litigiosi, lo scorso ottobre il tribunale cantonale vodese aveva annullato la sospensione dei due municipali.

Christen e Agnant, così come il socialista Lionel Girardin, erano stati temporaneamente sollevati dagli incarichi a causa dei procedimenti penali aperti contro di loro. Il provvedimento nei confronti dei due, inizialmente pronunciato nel dicembre 2018, nelle intenzioni del Consiglio di Stato sarebbe durato al più tardi fino al 31 dicembre 2019.

Il Municipio della cittadina che si affaccia sul lago Lemano è in crisi da parecchi mesi, tanto che, dei cinque eletti, solo la sindaca Elina Leimgruber (Verdi) e il PLR Etienne Rivier sono rimasti ininterrottamente in carica.