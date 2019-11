Lo screening costa troppo e la gente vi rinuncia

BERNA - I prezzi dei laboratori svizzeri sono stati comparati con quelli francesi, tedeschi e austriaci in un test pubblicato dalla rivista Bon à Savoir (“Buono a sapersi”). E sono emerse delle differenze di costo importanti, che vengono descritte come «sconcertanti». Secondo le cifre ufficiali, le cassa malati hanno versato lo scorso anno 1,8 miliardi di franchi per le analisi di laboratorio.

Un paragone interessante può essere fatto con il test di laboratorio molecolare per la diagnosi dell’infezione da clamidia. Questa malattia sessualmente trasmissibile ha colpito lo scorso anno 11’101 svizzeri. Nei primi sei mesi del 2019 le infezioni solo in Ticino sono state 182, pari a uno al giorno. Ecco perché l’Ufficio federale della sanità pubblica insiste sulla prevenzione. Ma il test costa in media 95 franchi in Svizzera, contro i 26 in Francia e addirittura i 18 in Austria.

«Chi ha una franchigia alta spesso evita di andare dal medico - spiega Daniela Enzler di Salute sessuale Svizzera -. E la cassa malati non rimborsa il test se viene effettuato in forma anonima. Sono molti quindi quelli che scelgono di non sottoporsi allo screening».

L’unione svizzera della medicina di laboratorio giustifica i prezzi con i costi più alti in Svizzera per la pigione dei locali che ospitano i laboratori e per il trasporto dei campioni, ma anche il pagamento degli stipendi a personale altamente qualificato. Una spiegazione che non convince Florent Jouinot, coordinatore di Aiuto AIDS svizzero, secondo cui nei laboratori è tutto automatizzato. Inoltre, con lo stesso test viene diagnosticata anche la gonorrea, facendone crescere il prezzo. Senza dimenticare, aggiunge, che i laboratori addebitano circa 24 franchi a ogni commissione per l’analisi del singolo paziente, oltre al costo dello screening.