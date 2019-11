Quella montagna verde che fa storcere il naso ai puristi del rossocrociato

BERNA - La Nazionale svizzera affronterà le ultime due (decisive) partite di qualificazione per i prossimi europei itineranti - venerdì in casa contro la Georgia e lunedì a Gibilterra - indossando una nuova veste. La nuova maglia da trasferta (ma che verrà usata anche nella sfida di San Gallo) è infatti stata svelata oggi - con un video - sul sito della Federazione. E ha subito scatenato una valanga di reazioni sui social.

La nuova maglia, infatti, dà un taglio netto con il passato. Su di essa compaiono quattro montagne stilizzate, una delle quali di colore verde. «Il motivo rappresenta le quattro regioni linguistiche e simboleggia l’unità del nostro Paese», ha precisato la ASF. Ma quella tinta verde ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Soprattutto ai puristi del rossocrociato. «La nuova maglietta sembra una tendina per la doccia», scrive un fan su Twitter. Un altro tifoso la paragona ad una banconota: «Il Credit Suisse, come sponsor ufficiale, può esultare», cinguetta ironicamente.

Il capitano della Nazionale Yann Sommer, da parte sua, scaccia le polemiche. «La presentazione della nuova maglia rappresenta sempre un punto di partenza per noi giocatori ed è una motivazione supplementare per vincere le prossime due partite e qualificarci per Euro 2020».

Maglia o non maglia, l’unica cosa che davvero conta per i pupilli di Petkovic è conquistare sei punti nelle prossime due partite. Le due vittorie con Georgia e Gibilterra permetterebbero infatti ai rossocrociati di staccare il biglietto per Euro 2020. E di smorzare sul nascere le polemiche sul nuovo design.