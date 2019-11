Grandi ustionati a Zurigo e Losanna

ZURIGO - Il trattamento delle persone gravemente ustionate deve continuare a essere centralizzato a Zurigo e Losanna. La decisione in tal senso del competente organo della convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata è stata pubblicata oggi nel Foglio federale.

Le prestazioni in questo settore medico resteranno attribuite al Centro universitario romando degli ustionati del CHUV, nel capoluogo vodese, e al Centro per grandi ustionati dell'ospedale universitario di Zurigo. La decisione sarà effettiva dal prossimo primo gennaio per una durata di cinque anni.

La concentrazione di prestazioni permette di migliorare l'efficacia e la redditività, viene sottolineato. La pianificazione nel settore della medicina altamente specializzata è di competenza cantonale. Il Consiglio federale non interviene in questo ambito, anche se in settembre ha invitato i cantoni ad accelerare i lavori per migliorare l'offerta.