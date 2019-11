Il treno di Sawiris per il rilancio di Andermatt

ANDERMATT (UR) - Arrivare ad Andermatt in treno da Zurigo? È troppo complicato: dalla messa in esercizio della galleria di base del San Gottardo, per raggiungere la località sciistica urana sono necessari almeno due cambi. L’imprenditore egiziano Samih Sawiris, che nella regione ha investito oltre un miliardo di franchi, ha quindi deciso di passare al contrattacco: per tutta la stagione invernale, ogni sabato tra Zurigo e Göschenen proporrà un treno diretto.

Come scrive oggi il Blick, Sawiris ha sottoscritto un accordo con le FFS per noleggiare un convoglio e il relativo personale ferroviario. Il collegamento sarà inoltre offerto a un prezzo stracciato: il biglietto (comprensivo di giornaliera per gli impianti) costerà infatti 84 franchi. La medesima tariffa prevista per chi acquista soltanto lo ski-ticket.