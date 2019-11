Per il lavoro dei sogni gli studenti accetterebbero una paga di 285 franchi

BERNA - Qual è il fattore decisivo che spinge gli studenti a scegliere un apprendistato specifico? Il salario, il lavoro dei propri sogni, il tragitto casa-lavoro, l’orario o la possibilità di poter continuare a lavorare nella stessa azienda dopo il diploma? È quello che hanno cercato di capire i ricercatori dell’Università di Berna.

I risultati mostrano che gli studenti scelgono principalmente l’apprendistato in base ai propri interesse. Nel caso in cui ciò non dovesse verificarsi, l’azienda dovrebbe aggiungere allo stipendio almeno 395 franchi.

I giovani non sono propensi nemmeno a voler lavorare nei fine settimana e la sera. Per convincerli la paga mensile dovrebbe aumentare di 269 franchi.

Nel caso peggiore ipotizzabile (vale a dire che l’apprendistato non corrisponde ai propri interessi, non ha orari canonici e l’azienda non offre una formazione o un posto di lavoro in seguito) il datore di lavoro dovrebbe pagare 1556 franchi al mese, secondo gli intervistati.

Al contrario, se tutti i requisiti fossero soddisfatti, i giovani sarebbero disposti ad accettare 285 franchi al mese.

«Per i giovani sono più importanti le condizioni di lavoro che un buono stipendio» commentano i ricercatori.