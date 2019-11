Una giraffa gli attraversa la strada: svizzero ferito gravemente in Sudafrica

BERNA / NELSPRUIT - Uno svizzero è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha coinvolto una giraffa in una riserva naturale in Sudafrica.

L’uomo era alla guida di un veicolo da safari a noleggio lungo una delle strade che solcano il Kruger National Park quando l’animale ha attraversato la carreggiata. La giraffa è stata dapprima investita da un minibus che non è riuscito ad evitarla ed è poi finita sull’abitacolo del mezzo guidato dal cittadino elvetico, schiacciandolo.

Stabilizzato in loco, l'uomo è stato elitrasportato in ospedale. Come segnalato dall’account Twitter del parco, è in condizioni stabili. Con lui sono rimasti feriti in maniera lieve anche tre suoi passeggeri.

L'animale ha purtroppo perso la vita nello scontro.

Sollecitato da 20 Minuten, il Dipartimento federale degli affari esteri non è ancora in grado di confermare che il ferito più grave sia un cittadino svizzero. Sono in corso accertamenti in tal senso.