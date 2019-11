Il cioccolato attira 10'000 golosi

NEUCHÂTEL - Oltre 10mila golosi hanno partecipato alla festival Chocolatissimo di Neuchâtel, giunto alla sua sesta edizione. La manifestazione, della durata di una settimana, si è conclusa oggi con uno spuntino gigante e la degustazione di due orologi al cioccolato.

Il programma prevedeva visite ai laboratori di Suchard, spettacoli teatrali e musicali, come anche la presentazione degli sforzi in atto per garantire una produzione di cacao equa e sostenibile, si legge in un comunicato della città di Neuchâtel, co-organizzatrice dell'appuntamento.

Come ogni anno, in occasione della kermesse sono state create tre tavolette dal gusto inedito. Una con cioccolato nero che profuma di albicocca e rosmarino, una con cioccolato al latte "pop corn" e una con cioccolato bianco accompagnato da nocciola caramellata e arancia pepata.

Con quest'ultima preparazione, "il cioccolato bianco non amato dai buongustai per eccellenza, è stato apprezzato oltre ogni aspettativa", ha sottolineato Pierre Walder, presidente dell'associazione Chocolatissimo, citato nella nota.

L'imballaggio delle tre tavolette è stato realizzato quest'anno dal disegnatore e illustratore Hermann Mendes. Il pubblico ha inoltre potuto ammirare le realizzazioni degli apprendisti del Centre professionnel du littoral neuchâtelois.

