Le dimissioni di Krähenbühl rendono tutto «più chiaro»

GINEVRA - Intervenendo questa sera al telegiornale della TV romanda RTS, Pierre Krähenbühl, commissario generale dimissionario dell'UNRWA, ha sostenuto che le sue dimissioni, giunte a sei anni dalla nomina, rendono tutto «più chiaro», in un contesto «fortemente politicizzato». «Ci voleva uno shock psicologico», ha aggiunto.

«Ho respinto tutte le accuse (contro di me) dall'inizio e continuo a farlo», ha proseguito Krähenbühl, dicendosi «molto toccato da queste accuse».

Krähenbühl ha voluto anche replicare al ministro degli esteri Ignazio Cassis, che lo scorso anno, al termine di un viaggio in Medio Oriente, aveva affermato che gli aiuti forniti dall'UNRWA ai profughi che da anni vivono nei campi in Giordania e Libano ostacolano la loro integrazione.

«Dove andrebbero a studiare gli allievi delle scuole dell'UNRWA, se queste chiudessero?», ha chiesto, sostenendo che «280'000 allievi sarebbero trasferiti nelle scuole di Hamas».

In una nota diffusa in serata il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) afferma di prendere atto delle dimissioni di Pierre Krähenbühl e chiede un'indagine approfondita sugli incidenti. In attesa dell'esito dell'inchiesta, prevista per la fine di novembre, la Svizzera sospende temporaneamente il pagamento dei contributi ai programmi dell'UNRWA.

Il DFAE - aggiunge la nota - si impegna a favore delle riforme dell'UNRWA, che dovrebbero portare a una buona gestione dell'organizzazione umanitaria e a un uso efficiente dei fondi. L'UNRWA è un attore importante per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente e contribuisce a migliorare le prospettive dei rifugiati palestinesi.