Quelle spose bambine che la Svizzera non aiuta

BERNA - Ogni giorno, fino a 11 persone si fanno vive presso l'Istituto specializzato per il matrimonio forzato della Confederazione. Di queste, un terzo non ha raggiunto la maggiore età. «Non sono mai state così tante», commenta il responsabile Anu Sivaganesan. Solo nel 2018 sono state 119. Si tratta perlopiù di ragazze provenienti da Siria, Afghanistan, Iraq, Turchia e Somalia.

«La ragione principale alla base di questa pratica è il culto dell'illibatezza femminile», spiega Sivaganesan, «le famiglie temono che le loro figlie perdano la verginità prima del matrimonio e così si muovono per sposarle, da minorenni, all'estero».

Un unione, quella con minori, che in Svizzera non è per forza di cose illegale. In caso di situazioni poco chiare è necessaria una perizia accurata: «Spesso ci vuole cosi tanto che le giovani finiscono per diventare maggiorenni e quindi l'unione diventa legale».

È il caso di Samira*, 19 anni, che è stata fatta sposare via telefono quando aveva solo 15 anni con un uomo siriano che non aveva nemmeno mai visto.

Al raggiungimento della maggiore età era talmente disperata che ha tentato di togliersi la vita: «Ho ingoiato le pillole di mio padre, ma sono sopravvissuta». Ora suo marito potrà entrare in Svizzera legalmente grazie al ricongiungimento famigliare: «Perché la Confederazione riconosce il mio matrimonio forzato?», si sfoga con 20 Minuten.

Frustrata dalle autorità anche Nesrin (17 anni), sposata in Iraq quando aveva 14 anni. Arrivata in Svizzera a 16 ha iniziato la battaglia per far riconoscere il suo matrimonio come forzato. Ma invano, il procedimento è stato annullato perché tra poco compirà 18 anni.

*nomi noti alla redazione