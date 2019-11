La polizia municipale punta sull'elettrico

ZURIGO - La polizia cittadina di Zurigo ha deciso di convertire gradualmente il suo parco veicoli con mezzi a trazione elettrica. In una prima fase è previsto l'acquisto di sette veicoli elettrici per la polizia stradale: tre nel 2020 e altri quattro nel 2021.

«Sul mercato esistono diversi mezzi elettrici che soddisfano pienamente i requisiti per i veicoli della polizia stradale, del servizio di assistenza e della maggior parte dei veicoli civili della polizia criminale», scrive oggi in una nota la polizia zurighese. Unica eccezione: i mezzi per le attività investigative, ai quali si applicano criteri speciali.

La polizia della città sulla Limmat ha deciso di applicare la nuova strategia a tappe. Per il 2020 e il 2021 è stata lanciata una procedura di appalto per l'acquisto dei primi sette veicoli elettrici. Il fornitore non è ancora stato scelto.

La polizia di Zurigo non è la prima ad utilizzare vetture elettriche. La polizia di Basilea Città ha ricevuto nel dicembre di un anno fa tre volanti a propulsione elettrica della Tesla, che a causa delle polemiche legate alla protezione dei dati sono entrate in funzione soltanto in aprile. Altri quattro veicoli del medesimo produttore arriveranno nella città renana entro la fine di quest'anno. Anche la polizia cantonale di San Gallo utilizza dallo scorso mese di giugno tredici veicoli elettrici, in questo caso della Hyundai.