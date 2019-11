Cornetti locali sui treni

BERNA - Per consentire ai clienti di mangiare e bere in un’atmosfera piacevole anche quando sono in viaggio, le FFS servono bevande, cibi e snack nelle proprie carrozze ristorante e nei propri bistrot. Questo assortimento viene costantemente adeguato alle esigenze dei clienti.

Questo discorso vale anche per i prodotti da forno dato che i relativi contratti sono in scadenza. «A seguito di un bando di concorso pubblico - precisa l'ex regia federale in una nota odierna - abbiamo deciso di affidare la fornitura di cornetti al burro, cornetti al cioccolato, pane speciale, pane bianco, fette di pane e croissant con speck e formaggio a sette panifici regionali e a due nazionali». Nessuno dei produttori prescelti (vedi lista sotto) ha sede in Ticino.

Con questa scelta, la ristorazione ferroviaria sarà sempre più legata al territorio e ai prodotti svizzeri. «Sarà inoltre possibile - concludono le FFS - evitare filiere di trasporto troppo lunghe, garantendo al tempo stesso la freschezza dei prodotti».