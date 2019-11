Le compagnie aeree snobbano l'aeroporto di Zurigo

ZURIGO - Tempi bui per l’Aeroporto di Zurigo. Tanto per cominciare, nessuna compagnia aerea ha manifestato interesse per la possibilità offerta dallo scalo di operare due nuovi voli a lunga percorrenza con decollo dopo le 22. Come fa notare airlines.de, poi, quest’inverno il numero dei posti sui voli da e per Kloten sarà di 200mila in meno rispetto allo scorso anno. La crescita dell’aeroporto zurighese, infine, risulta nettamente più debole rispetto a quella di Basilea, Francoforte, Monaco o Vienna. Il numero dei passeggeri locali è diminuito infatti per tre mesi di fila e lo scalo ha potuto crescere solo grazie ai viaggiatori in transito.

«L’aeroporto è troppo grande per Zurigo, ma a quanto pare non lo è come hub di Lufthansa», commenta il presidente della locale Associazione per la protezione della popolazione (SBFZ), Thomas Hardegger. Il 70% dei voli in partenza e in arrivo, infatti, sono da attribuire alla compagnia tedesca o alla sua controllata Swiss: «E molti non presentano grossi vantaggi economici per Zurigo», lamenta. Anzi: per Swiss la dipendenza da passeggeri in transito «attirati da prezzi da dumping» sarebbe persino pericolosa.

Lo scalo assicura al contrario che, dopo anni di forte crescita, una decelerazione era prevista: «Rileviamo inoltre una congiuntura in rallentamento, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l’insicurezza generata dalla Brexit», afferma la portavoce Sonja Zöchling. Che i nuovi voli non abbiano suscitato interesse, fa notare, dipende anche dal fatto che, inizialmente, sarebbero stati attribuiti solo provvisoriamente. L’aeroporto prevede di continuare a crescere, assicura, «anche se moderatamente, del 2-3% all’anno».