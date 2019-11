I safari con gli stambecchi fanno discutere

SION - Il Vallese come l'Africa. I ricchi appassionati di caccia stanno riscoprendo la regione tra il passo della Furka e il Lemano, ma non per la fonduta o le discese sciistiche. Alcune agenzie specializzate organizzano dei veri e propri safari tra le alpi vallesane: lo rivela un'inchiesta della Rts, che sta suscitando indignazione oltre Gottardo.

I turisti pagano fino a 20mila franchi per dare la caccia allo stambecco. Per un leone nelle savane subsahariane, per intendersi, si pagano circa 30mila franchi. La pratica è tollerata dal Canton Vallese, che mette a disposizione i propri guardiacaccia e incassa circa 650mila franchi l'anno dai turisti.

Il servizio della Rts, però, punta il dito su una serie di aspetti controversi. Carcasse abbandonate, animali attirati con esce saline, impiego di elicotteri e presunte mance versate ai guardiacaccia. In rete circolano diversi video amatoriali sulle battute di caccia - un centinaio all'anno quelle autorizzate dal Cantone. E le autorità difendono i safari. A essere cacciati sarebbero «soltanto gli esemplari più vecchi, molti dei quali non sopravviverebbero all'inverno» ha dichiarato un portavoce all'emittente romanda.