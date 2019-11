Gli imam attivi in Svizzera? Formati soprattutto all'estero

BERNA - I circa 130 imam attivi in Svizzera hanno studiato soprattutto all'estero, in particolare nei Balcani, in Turchia, in Egitto e in Arabia Saudita; nella Confederazione non esiste una formazione standardizzata. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dal Centro svizzero Islam e società (CSIS) dell'Università di Friburgo.

La scelta del luogo di studio è determinata - oltre che dall'orientamento teologico - da incentivi economici quali borse di studio, dalla possibilità di imparare l'arabo e da motivazioni personali, afferma la ricerca condotta da Hansjörg Schmid, direttore generale del CSIS, e Noemi Trucco, che sta completando il dottorato nell'ambito di un progetto del Fondo nazionale.

Secondo lo studio - finanziato anche dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) - l'idea di poter formare completamente gli imam in Svizzera si scontra con la complessa realtà di percorsi formativi altamente internazionalizzati. Per i ricercatori si dovrebbe puntare su una combinazione di opportunità di formazione e perfezionamento professionale sia all'estero che nella Confederazione.

«Le generalizzazioni basate sul luogo di studio di un imam non aiutano», affermano i ricercatori, citati in un comunicato. Le persone in questione vanno considerate come individui e dovrebbero essere introdotti incentivi per la formazione continua.