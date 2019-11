Ecco come affrontare una crisi epilettica

BERNA - «Vogliamo attirare l’attenzione su una malattia frequente e praticamente invisibile: perché molti ignorano che circa da 70'000 a 80'000 persone in Svizzera vivono con l’epilessia». Parole espresse dal professore e presidente della Lega contro l'Epilessia Stephan Rüegg.

E proprio per far luce sugli effetti di questa patologia e soprattutto su come reagire quando una persona manifesta i primi sintomi, l'associazione ha deciso di produrre un cortometraggio (vedi allegato).

La prima cosa che viene in mente alla maggior parte delle persone che assiste a una grave crisi epilettica è quella di chiamare un'ambulanza. Una scelta ovvia. Ma sbagliata. «Non è sicuramente la prima cosa da fare», spiega la Lega contro l'epilessia. «Innanzitutto si tratta di proteggere rapidamente la persona interessata dalle lesioni, rimuovendo gli oggetti pericolosi in prossimità e mettendole qualcosa sotto la testa. I soccorritori di ambulanza non sono necessari in tutti i casi: spesso la crisi è passata prima che abbiano il tempo di arrivare».

Una lezione che nel video di quasi tre minuti viene appresa da una signora anziana. Mentre il giovane colto dal malore è interpretato dal cantante, performer ed ex ginnasta Lucas Fischer, lui stesso affetto da epilessia. «Ho enormemente a cuore progetti del genere», ha dichiarato al giornale Aargauer Zeitung durante le riprese. «In questo modo è possibile abbattere le inibizioni e far cadere il tabù che pesa sul tema dell’epilessia».

Con questo filmato, la Lega Svizzera contro l’Epilessia e la Federazione svizzera dei samaritani vogliono entrare in contatto e informare quante più persone possibili in Svizzera. «Chi si trova di fronte a una crisi, non deve sapere molto per impedire lesioni gravi», conclude il dottor Rüegg.

Primi soccorsi in caso di crisi epilettica: · Rimuovere gli oggetti pericolosi e slacciare gli indumenti stretti.

· Riporre qualcosa di morbido e sottile sotto il capo.

· Non contenere i movimenti.

· Non infilare nulla tra i denti.

· Dopo la crisi: posizione laterale di sicurezza e controllare la respirazione.

· Rimanere accanto alla persona finché ha ripreso del tutto coscienza.