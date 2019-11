Le fogne rivelano: il consumo di droghe sta aumentando in Svizzera

ZURIGO - Analizzare gli scarichi fognari per studiare lo stile di vita degli abitanti delle città. È il metodo comune per stabilire quali sono le sostanze stupefacenti illegali consumate nel mondo ed è quello usato anche dal team di ricerca co-diretto dalla docente di chimica Iria González-Mariño dell'università spagnola di Salamanca. 120 le città coinvolte in 37 nazioni, che ne fanno «lo studio epidemiologico basato sulle acque di scarico più ampio mai condotto» e pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista specializzata Addiction.

L'intera Europa è stata presa in considerazione e la Svizzera in modo piuttosto approfondito. Parecchie le città sotto osservazione, tra le quali Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra, San Gallo e Lugano. Non ne esce un quadro particolarmente edificante: in tutto il Vecchio Continente il consumo di cocaina è in aumento ed è la droga più popolare in città come Milano, Londra, Amsterdam ma anche Zurigo, Ginevra, San Gallo e, rispetto alle altre sostanze prese in considerazione, pure a Lugano. L'analisi mostra che in Svizzera la percentuale della benzoilecgonina (biomarcatore del consumo di cocaina) per abitanti è più elevata nei grossi centri urbani rispetto a quelli piccoli.

Zurigo e Ginevra figurano ai vertici delle classifiche che riguardano le anfetamine, le metanfetamine e l'MDMA, con una tendenza crescente osservata tra il 2014 e il 2017. Secondo lo studio Zurigo è la terza città in Europa per dosi giornaliere delle quattro droghe sopra citate consumate ogni 1000 persone: 28, superiore a Barcellona, alla pari con Londra e inferiore solo ad Anversa e Amsterdam. L'uso di cannabis non è stato preso in considerazione in questa fase per la difficoltà d'identificare il Thc nei campioni prelevati dalle fogne.

«Le conclusioni a cui siamo arrivati analizzando le acque reflue coincidono con quelle derivate da altri indicatori come sondaggi e altro» ha dichiarato González-Mariño a Motherboard. In definitiva la cocaina è la sostanza più utilizzata (e sequestrata) nell'Europa meridionale e occidentale, mentre nel nord e nell'est del continente vengono usate prevalentemente MDMA e anfetamine.