Basilea, 2'000 persone in strada per i curdi

BASILEA - Circa 2000 persone sono scese in strada oggi pomeriggio nel centro di Basilea per manifestare contro gli atti di guerra compiuti contro i curdi nel nord della Siria. La dimostrazione era autorizzata, ma politici di destra avevano aspramente criticato l'autorizzazione concessa dalle autorità.

I dimostranti hanno percorso le vie del centro in modo pacifico, ha affermato il portavoce della polizia Toprak Yerguz. Fatta eccezione per l'accensione di alcuni fuochi d'artificio, tutto è rimasto tranquillo, ha aggiunto.

Le critiche erano state mosse in particolare dall'UDC, ma anche dai giovani del PPD. A non piacere era l'autorizzazione per i manifestanti di transitare in prossimità della Fiera d'autunno basilese. L'UDC cantonale chiede ora che siano vietate le dimostrazioni in occasione di grandi eventi.





keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)