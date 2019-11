Le strade nazionali stanno bene, ma servono più soldi per la manutenzione

BERNA - I 1859 chilometri di strade nazionali svizzere sono in buono stato. Lo stabilisce l'Ufficio federale delle strade (USTRA) nel suo più recente rapporto sulle condizioni della rete elvetica. Per salvaguardare la qualità, saranno però necessari maggiori investimenti nella manutenzione.

Questo anche perché, dal 1° gennaio 2020, circa 400 km di strade cantonali passeranno alla Confederazione, viene ricordato in un comunicato odierno dell'USTRA. L'aumento previsto dei costi per la manutenzione è anche da far risalire all'invecchiamento dell'infrastruttura e alle crescenti sollecitazioni.

Ad ogni modo, il rapporto evidenzia come lo stato di conservazione delle strade nazionali sia nel complesso buono. La rilevazione riguarda carreggiate, pavimentazioni, manufatti, gallerie, opere in sotterraneo e impianti elettromeccanici.

Le condizioni delle carreggiate e dei manti stradali sono risultate buone o discrete nel 96% dei casi, sufficienti per poco più del 3% e critiche per poco meno dell'1% dei rilievi. In nessun caso la situazione è stata definita come cattiva, tale cioè da imporre misure urgenti.

Per quanto riguarda i manufatti, 9315 (circa l'88%) sono stati valutati in condizioni buone o accettabili. Il 10% sono risultati danneggiati ma senza conseguenze per la sicurezza e l'1,5% in cattivo stato, ovvero bisognosi di un intervento a medio termine. Venti invece quelli giudicati allarmanti, sui quali si agirà entro breve: si tratta esclusivamente di barriere in rete metallica e sottopassi idraulici.

Relativamente a gallerie e opere in sotterraneo, l'82% soddisfa, il 15% presenta danni di media entità e il 3% deterioramenti importanti, che non pregiudicano comunque la sicurezza. Nessuna delle opere è stata valutata in situazione allarmante. Quanto agli impianti elettromeccanici, lo stato è considerato buono o accettabile nel 98% dei casi.

Nonostante rappresentino il 2,6% del sistema viario elvetico, nel 2017 le strade nazionali hanno assorbito il 41% del trasporto su gomma e il 71% di tutto il traffico merci stradale. La rete ha un'anzianità di servizio compresa fra i 40 e i 60 anni.