Cointrin, Swiss e Easyjet unite per limitare il rumore

GINEVRA - L'aeroporto di Ginevra si è alleato con le compagnie aeree Swiss e Easyjet - che generano il 57% dei voli - per limitare il rumore notturno. I tre partner hanno firmato una dichiarazione congiunta e adottano misure per ridurre, nel limite del possibile, i decolli dopo le 22.00.

Tra le altre misure previste - si legge in una nota dell'aeroporto - vi sono l'integrazione delle riserve nella pianificazione, la priorità ai voli ritardati e quote di rumore per i collegamenti in ritardo dopo le 22.00. Queste ultime sono complementari a quelle previste dal Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) adottato dal Consiglio federale.

In una conferenza stampa il direttore dello scalo André Schneider ha sostenuto che il livello delle emissioni acustiche a Ginevra sono già inferiori a quelle previste dal PSIA. Attualmente i decolli di voli di linea sono autorizzati tra le 06.00 e le 22.00.

L'accordo interviene a poche settimane da una votazione cantonale in agenda il 24 novembre: l'iniziativa popolare "Per un pilotaggio democratico dell'aeroporto" esige che lo scalo venga preso in mano dalle autorità e chiede un maggiore coinvolgimento della popolazione in materia di sviluppo dell'attività dell'aeroporto.

La questione del rumore è una priorità per i fautori del testo, secondo cui il controprogetto accolto il febbraio dal Gran consiglio non va abbastanza lontano, concedendo troppo margine di manovra ai dirigenti dello scalo che punta a 25 milioni di passeggeri nel 2030 (lo scorso anno sono stati 17,7 milioni). Governo e parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa e di sostenere il controprogetto.