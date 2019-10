Sostegno alle donne violentate, anche senza documenti

BERNA - Le donne in cerca di asilo che hanno subito violenze dovrebbero ricevere assistenza e sostegno in Svizzera, anche se non hanno lo status di rifugiate. L'associazione Terre des femmes, sostenuta da oltre 100 organizzazioni sociali, politiche e religiose, ha lanciato un appello alla Confederazione e ai Cantoni.

L'obiettivo è di offrire - sin dal loro arrivo in Svizzera - un aiuto d'urgenza a tutte le donne vittime di violenza sessuale, indipendentemente dal luogo in cui esse hanno subito violenze o dal loro status sul suolo elvetico, scrive Terre des femmes in una nota odierna.

Secondo l'associazione, la Confederazione viola i suoi obblighi internazionali, ratificati dalla Convenzione di Istanbul. Quest'ultima, entrata in vigore in Svizzera lo scorso anno, richiede chiaramente che l'assenza di consenso sia al centro di qualsiasi definizione giuridica di violenza carnale e altre forme di violenza sessuale. In base al testo, tutte le vittime dovrebbero poter beneficiare di sostegno.