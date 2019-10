Collocamenti coatti: fino a 25mila franchi per le vittime

BERNA - Le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari non devono subire una riduzione delle prestazioni complementari (PC) per aver ricevuto un contributo di solidarietà. Con l'avvallo della sua omologa del Nazionale, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS-S) del Consiglio degli Stati ha elaborato un progetto di atto normativo.

La commissione - scrivono oggi in un comunicato i servizi del parlamento - ha detto sì all'unanimità al progetto, grazie al quale i sopraccitati contributi non sono computati quali sostanza o redditi patrimoniali nel calcolo delle PC.

Le riduzioni avvenute in passato devono pertanto essere revocate e agli interessati devono venire rimborsati gli importi che spettano loro, precisa la CSSS-S.

A chi è stato vittima di collocamenti coatti, pratica in uso in Svizzera fino al 1981, è stato riconosciuto un contributo fino a 25 mila franchi a titolo di riparatorio. I casi di bambini e adolescenti costretti a subire questa pratica sono migliaia.

La commissione spera che la macchina si metta in moto in tempi brevi. Auspica infatti che il progetto sia trattato nella prossima sessione invernale non solo dagli Stati, ma anche dal Nazionale, in modo da essere poi adottato ancora quest'anno.