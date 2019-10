Così avrebbe rubato 100mila franchi di merce a Zalando & co.

SAN GALLO - Era solito sfoggiare pose plastiche sui social, rigorosamente a torso nudo e indossando biancheria intima di marca. Niente di allarmante, se non fosse che il 43enne in questione oltre alla passione per il bodybuilding sembra coltivasse anche quella per le truffe. Come riferito dal Blick, l’uomo si sarebbe procurato quasi 100mila franchi di merce su internet senza mai pagare un centesimo. «È stata aperta un’inchiesta sull’entità della truffa. Si parla di sei cifre», ha spiegato la portavoce del ministero pubblico sangallese.

I fatti risalgono al mese di luglio dello scorso anno. Il 43enne ordinava la merce attraverso diversi siti sfruttando identità fittizie e la faceva consegnare presso indirizzi facilmente accessibili. Successivamente, per intercettare i pacchi, apponeva sulle bucalettere di turno una targhetta fasulla fabbricata ad hoc.

Con questo stratagemma l’uomo ha sottratto merce a Zalando, Jelmoli, Brack, Nespresso e Qualipet. Cifre alla mano si parla di un centinaio di nominativi fittizi, abbinati ad una quindicina di indirizzi differenti.

Nella vicenda è rimasta coinvolta anche la compagna del 43enne, a cui è stata già inflitta una pena di 120 aliquote sospese ed una multa di 1000 franchi per aver contribuito alla frode. In particolare, la ragazza era a conoscenza dell’attività truffaldina del partner e ha sfruttato la situazione per ottenere scarpe, abiti, gioielli, biancheria e cosmetici. Totale della fattura: 3’424,45 franchi.