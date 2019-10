Con le sue pigne "made in China" Coop ha fatto flop

BERNA - Con il suo set di decorazioni autunnali, Coop ha perso una buona opportunità di mostrarsi un'azienda che commercia in modo sostenibile. In questi giorni, il gigante della distribuzione offre in effetti un assortimento di pigne al "superprezzo" di 3,95 franchi. Un prodotto che avrebbe potuto essere tranquillamente locale, ma che è stato realizzato... in Cina.

Su Twitter una consumatrice romanda ha pubblicato una foto del set in vendita in una filiale di Vevey (VD). Da allora, l'immagine è stata condivisa centinaia di volte e ampiamente commentata. Molto spesso con umorismo.

I consumatori non sono imbecilli - Anche alcuni politici ecologisti hanno voluto dire la loro. «Possiamo smettere di prendere i consumatori per imbecilli ai quali bisogna far comprare qualsiasi cosa?», ha chiesto ad esempio Aurelian Mascitti, deputato Verde nel Gran Consiglio vallesano, aggiungendo: «Se è necessario vendere pigne cinesi quando le foreste occupano il 30% del nostro territorio, è grave». Il neo eletto al Consiglio nazionale Fabien Fivaz (NE) ha dal canto suo interpellato il negozio su Facebook: «Pigne cinesi, è questo il vostro impegno per delle festività più sostenibili?» La sua domanda non ha ricevuto risposta.

Pionieri nella sostenibilità - Il gigante della distribuzione si vanta tuttavia di essere un pioniere nello sviluppo sostenibile. Sul suo sito web, si può persino leggere che «è parte integrante di tutte le attività della nostra società cooperativa. È un principio chiave, scritto nei nostri statuti, nelle nostre missioni, nelle nostre strategie e nei nostri processi». Contattato, il gruppo non sembra vedere alcuna contraddizione tra questo principio e il fatto di importare delle normali pigne da diverse migliaia di chilometri di distanza.

Ordinazione più ampia - «È un prodotto decorativo popolare in autunno, spiega un portavoce di Coop. Vogliamo essere in grado di offrirlo ai clienti che non hanno il tempo di raccogliere loro stessi le pigne nei boschi». Il colosso della distribuzione spiega la scelta della Cina per il fatto di aver effettuato «un'ampia ordinazione di articoli autunnali». Considera tuttavia di fare un gesto per l'ambiente: «Siamo attenti che il trasporto sia il più ecologico possibile, afferma il gruppo. In questo caso, i prodotti vengono trasportati a Basilea con la nave».