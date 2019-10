Sì, al mondo c'è anche chi abbandona i pappagallini

BERNA - Sentire uccellini al parco? Non è poi questa gran stranezza ma quello che sentiva, la lettrice di 20 Minuten C.G.* non aveva dubbi, era il canto di un animale non proprio autoctono.

Le è bastato poco per individuare, abbandonato su di una panchina a pochi passi dal parco giochi di Unterseen (BE), una gabbietta con tanto di pennuto dentro a un sacco della Migros. Sopra, un foglio con la scritta: «Gratis». Era un pappagallino appartenente alla specie conomunemente nota con il nome di "inseparabili".

«Mi ha fatto abbastanza imbestialire, ma come si fa?», fortunatamente di lì a poco una coppia di anziani si è fatta avanti e si è offerta di prendersi cura del volatile: «Conoscevano un veterinario e hanno detto che, prima glielo portavano da vedere e poi, se era tutto a posto, lo avrebbero adottato. Per lui una gabbia più grande e forse anche un/a compagno/a», conferma la donna che è un po' dispiaciuta di aver perso i due di vista: «Chissà come sta il piccolo, adesso?»

Una volta arrivata a casa però ecco arrivare un'altra preoccupazione: «Non riuscivo a smettere di pensare all'ex-proprietario, era una cosa che mi faceva venire il nervoso», confessa. E allora è partita la caccia sui social: «Il mio post con la foto (quella che vedete qui sopra, ndr.) è stato condiviso più di 500 volte. La polizia però mi ha avvisato che difficilmente la mia ricerca potrà avere qualche esito».

Helen Sandmeir, portavoce della Protezione Svizzera degli Animali di non ci sta: «Se è stato abbandonato, come è chiaro, è giusto che il suo ex-proprietario paghi. Non importa quanto sia poco probabile, è una questione di principio.

*nome noto alla redazione