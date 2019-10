Riservare un tavolo qui costa 100 franchi

ZURIGO - Prenotare un tavolo e poi non presentarsi, per molti ristoranti è un problema. L'hotel a 5 stelle The Dolder Grand di Zurigo ha deciso di affrontarlo con un nuovo sistema di prenotazione. Se vuoi riservare un tavolo nel ristorante gourmet The Restaurant (19 punti Gault Millau) devi pagare un importo parziale in anticipo. Il nuovo sistema funziona da due settimane.

«Su una media annuale, il 20% degli ospiti che prenota non si presenta, soprattutto il venerdì e il sabato sera», ha spiegato la portavoce Anna Siroka a 20 Minuten. Una percentuale che include coloro che annullano con meno di 24 ore di anticipo. «Molte persone riservano in diversi ristoranti contemporaneamente e decidono all'ultimo momento dove vogliono andare mangiare». Questo aspetto non solo rende difficoltosa la pianificazione per noi, ma è anche antipatico per gli altri ospiti: «Spesso abbiamo una lista d'attesa. Se sappessimo in anticipo che qualcuno non si presenterà, potremmo cedere il tavolo a qualcun altro», aggiunge.

Un terzo del prezzo del menu - Al The Dolder Grand è stato introdotto il sistema di prenotazione online Tock, già utilizzato in molti dei migliori ristoranti del mondo, tra cui l'Eleven Madison Park di New York, il The Fat Duck a Bray (Inghilterra) o ancora il Noma a Copenaghen. Il The Restaurant di Zurigo è il primo ristorante di alta cucina in Svizzera ad essere presente sul sito.

Per una prenotazione per la cena, sulla carta di credito dell'ospite vengono addebitati 100 franchi a persona. Somma che corrisponde a un terzo del prezzo del menu. La prenotazione per un pranzo costa invece 50 franchi a persona. Un pagamento anticipato dovrebbe rendere la prenotazione più vincolante. «Speriamo che ciò riduca il numero di tavoli vuoti», afferma Siroka. Inoltre, i dipendenti e l'acquisto delle materie prime possono essere meglio pianificati.

Nessun feedback negativo - Il sistema ricorda automaticamente all'ospite la prenotazione cinque giorni prima della visita. Questi può annullarla fino a 72 ore prima gratuitamente. È anche possibile per l'ospite trasferirla ad altre persone. Una novità che sembra non creare grossi malumori: «I nostri ospiti hanno mostrato comprensione», afferma Siroka, che finora non hai ricevuto alcun feedback negativo.

«Perdite considerevoli» - GastroSuisse non ha voluto commentare nel dettaglio il nuovo sistema di prenotazione al The Dolder Grand. «Ogni imprenditore decide autonomamente quale pratica trova adatta e corretta per il proprie esercizio», ha affermato il direttore Daniel Borner. Ma è indiscusso che c'è un calo degli introiti quando i clienti prenotano ma poi non si presentano: «Soprattutto nel settore dell'alta ristorazione, le perdite possono essere considerevoli».