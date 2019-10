Occhio alle pillole acquistate online per divertirsi sotto le coperte

BERNA - Gli stimolanti per l’erezione sono da anni in testa alle statistiche dei medicamenti importati illegalmente in Svizzera. Di norma soggetti a prescrizione medica, questi arrivano nel nostro Paese senza i dovuti accertamenti medici preliminari e spesso non contengono effettivamente ciò che è indicato sulla confezione, mettendo quindi potenzialmente a rischio la salute di chi ne fa uso.

Tadalafil nel mirino - Dall’inizio del 2019 l’Amministrazione federale delle dogane e Swissmedic gestiscono i medicamenti importati illegalmente adottando la cosiddetta procedura semplificata*, che permette di scoprire e ritirare dal mercato un numero maggiore di partite illegali. Nel corso dell’anno, si legge in un comunicato, Swissmedic ha analizzato in laboratorio prodotti che indicano il Tadalafil quale principio attivo dichiarato. Quasi la metà dei campioni analizzati è risultata di scarsa qualità e non conteneva ciò che era dichiarato sulle confezioni.

False indicazioni e contaminazioni - Nella maggior parte dei casi, i preparati non erano inoltre dosati correttamente. Un prodotto conteneva solo un ottavo della quantità dichiarata, mentre un altro aveva una dose due volte e mezzo superiore rispetto a quella indicata. In tutti i sei campioni analizzati di un preparato con denominazione aggiuntiva «Super Active» è stato registrato un forte sottodosaggio. Sette prodotti contenevano il principio attivo sbagliato (altri inibitori della PDE5 per il trattamento di disfunzioni erettili) e un preparato era contaminato con altre sostanze, come il paracetamolo.

Sovradosaggi pericolosi - Il 12% di tutti i campioni è stato sovradosato enormemente in modo intenzionale. Una compressa conteneva 80 mg di principio attivo, una quantità quattro volte superiore alla dose massima giornaliera e sedici volte superiore alla dose consigliata in caso di assunzione giornaliera di Tadalafil a bassi dosaggi. Nei soggetti a rischio, tali sovradosaggi - che non incrementano l’efficacia ma espongono al rischio di effetti collaterali - possono provocare episodi molto gravi come aritmie cardiache o addirittura un infarto del miocardio.

I risultati di Swissmedic In 67 preparati (ovvero quasi il 48%) dei 140 analizzati sono stati riscontrati vizi di qualità: 52 preparati (il 37%) avevano un dosaggio errato;

21 campioni (il 15%) erano fortemente sovradosati;

8 preparati (quasi il 6%) non contenevano pressoché alcun principio attivo;

6 preparati (oltre il 4%) contenevano principi attivi errati, ovvero di altro tipo e non dichiarati.

*La procedura semplificata prevede che le spedizioni illegali vengano sequestrate senza che si debba fatturare alcun costo per la procedura a condizione che i destinatari acconsentano alla distruzione della merce. Come già in passato, in caso di importazione reiterata, viene avviata una procedura amministrativa ordinaria soggetta a pagamento e, in caso di importazione di medicamenti illegali in grandi quantità, si ricorre persino al procedimento penale.