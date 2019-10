Attimi di paura sul marciapiede

SAN GALLO - Erano cinque giovani e stavano tranquillamente passeggiando lungo la Rorschacherstrasse a San Gallo. Quando un’auto è salita due volte sul marciapiede, tentando di investirli. Il conducente - si trattava di un venticinquenne - è poi sceso dalla vettura, li ha insultati e aggrediti. E si è infine dato alla fuga. L’episodio si è verificato domenica, attorno alle tre di notte.

I giovani sono riusciti a prendere nota del numero di targa, permettendo così alla polizia di rintracciare l’automobilista al suo domicilio. Il sospetto è che circolasse sotto l’influsso dell’alcol. Gli è comunque stata ritirata immediatamente la patente. Come fa sapere la polizia, non ci sarebbero precedenti e il gruppo di giovani non avrebbe in alcun modo provocato l’aggressore.

Cosa si nasconde quindi dietro al comportamento del venticinquenne? Secondo Andreas Frei, del dipartimento di psichiatria forense di Basilea Campagna, alla base del gesto ci potrebbe essere la paranoia. Il giovane automobilista potrebbe infatti essere stato ossessionato dalla convinzione che il gruppo di giovani aveva cattive intenzioni.

C’è paura tra i residenti nella zona. «Sono preoccupato: e se accadesse di nuovo, ma stavolta con un esito meno positivo?» afferma uno di loro. Ma Roman Kohler, portavoce della polizia cittadina, rassicura: non ci sarebbe pericolo di recidiva. Per questo motivo il venticinquenne è stato denunciato, ma resta a piede libero.