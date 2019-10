Mercedes presa di mira a causa dell'offensiva turca in Siria

BASILEA - Le azioni dimostrative su suolo svizzero a causa dell'offensiva turca in Siria non mancano. Mercoledì, un dirigente di Credit Suisse era ad esempio stato cosparso di sangue finto durante una conferenza che stava tenendo all'EPFL di Losanna. I militanti rimproverano alla banca svizzera i suoi investimenti nell'industria delle armi, e quindi il legame con i bombardamenti turchi in Siria.

Venerdì è entrato in azione un altro gruppo, il quale se l'è presa con la succursale basilese della Mercedes. La loro giustificazione? L'esercito turco ha usato camion della compagnia tedesca durante la sua offensiva in Siria e quindi è diventata un bersaglio per i militanti. «Mercedes Benz guadagna soldi attraverso la guerra nel Rojava», hanno spruzzato gli attivisti sulla vetrina della concessionaria non lontana dal St. Jakob Park. E hanno pure pubblicato un video (in allegato) della loro azione sui social network.

Danni limitati - I danni all'edificio sono limitati, secondo 20 Minuten. La vetrina è stata ripulita, così come il veicolo di un cliente, anch'esso imbrattato.

Il 9 ottobre - ricordiamo - la Turchia aveva lanciato un'offensiva nella Siria nord-orientale contro una milizia curda considerata «terrorista» da Ankara. Dal lancio di questa azione militare, a Basilea (ma non solo) sono stati organizzati numerosi eventi a sostegno dei curdi della Siria settentrionale. Il ritiro delle truppe americane di stanza sul posto è stato considerato dalla popolazione curda come un abbandono. Un cessate il fuoco è stato siglato e durerà fino al 28 ottobre.