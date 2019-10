"Cercasi disperatamente appartamento grande e conveniente"

LUGANO – La fase dei bassi tassi di interesse iniziata con la crisi finanziaria del 2008 ha reso più interessante abitare in un appartamento o una casa di proprietà. Tuttavia, la Svizzera è e rimane un paese di affittuari: infatti, oltre il 60% della popolazione svizzera abita in affitto.

Comparis, il maggiore mercato immobiliare online della Svizzera, ha analizzato il mercato svizzero degli immobili in affitto.

Eccesso di offerta di appartamenti grandi e costosi - Dall'analisi è emerso che più di un quarto degli affittuari in Svizzera ha intenzione di traslocare nei prossimi 12 mesi. Esiste tuttavia un grande divario tra i desideri e le aspettative di chi cerca un appartamento e l’offerta sul mercato degli immobili in affitto. Tra luglio 2018 e luglio 2019 sono stati analizzati circa 300’000 annunci immobiliari pubblicati su comparis.ch e 1,9 milioni di ricerche effettuate sulla stessa piattaforma.

Le risposte evidenziano che, sulla base del numero di alloggi offerti, gli appartamenti di grandi dimensioni (a partire da 4 locali) vengono cercati con maggiore frequenza rispetto a quelli di media grandezza (da 3 a 3,5 locali). Per gli appartamenti di grandi dimensioni il numero delle ricerche effettuate per ciascuna inserzione è di quasi il 40% superiore a quello relativo alle inserzioni degli appartamenti di media grandezza.

Il numero delle ricerche per inserzione è inoltre particolarmente elevato per gli appartamenti di 5 o 5,5 locali: l’88% in più rispetto agli appartamenti di media grandezza. D'altra parte un quinto degli intervistati indica come motivo principale per un trasloco la necessità di disporre di più spazio abitativo.

Appartamenti più grandi: maggiore sensibilità ai prezzi - Il problema sta nel fatto che, con un numero maggiore di locali, i prezzi in offerta e le aspettative di chi effettua una ricerca divergono sempre più.

«Soprattutto per le famiglie i costi per l’alloggio costituiscono una voce di spesa ricorrente e consistente rispetto al reddito complessivo dell’economia domestica. Le famiglie cercano quindi di trovare a lungo termine un appartamento adeguato al proprio budget. Presumiamo quindi che queste economie domestiche generino la maggior parte delle ricerche di grandi appartamenti. Rispetto alle abitazioni di media grandezza, per gli appartamenti di 5 o 5,5 locali viene effettuato quasi il 90% di ricerche in più per inserzione», osserva l’esperto immobiliare di Comparis Frédéric Papp, che prevede pertanto anche il rischio di un crescente eccesso di offerta di appartamenti grandi e costosi.

Appartamenti piccoli: domanda elevata e grande disponibilità a pagare di più - Un eccesso di domanda viene constatato anche per quanto riguarda gli appartamenti di 1 o 1,5 locali: rispetto alle abitazioni di medie dimensioni, in questo caso il numero di ricerche per inserzione è superiore del 55%.

Per questo tipo di appartamenti il quoziente del prezzo di ricerca è superiore del 3% a quello degli appartamenti di 3 o 3,5 locali. Papp ritiene che «ciò possa essere dovuto al fatto che chi cerca un tale appartamento per ragioni di lavoro o di studio deve poterlo affittare al più presto e che quindi è meno sensibile ai prezzi.»

Romandi più propensi a traslocare - La Svizzera romanda presenta la quota più elevata di «propensi a traslocare»: più di un terzo degli intervistati (35,5%). Una quota che nella Svizzera tedesca è inferiore (24,4%), mentre in Ticino i «propensi a traslocare» sono il 28,7%. La differenza rispetto alle due altre regioni non è tuttavia statisticamente significativa.

La ricerca di uno spazio abitativo più generoso potrebbe essere una delle ragioni per le quali la propensione a traslocare è così accentuata. Nelle regioni francofone lo spazio abitativo medio è infatti di 75 metri quadrati, valore decisamente inferiore a quello rilevato nella Svizzera tedesca e in Ticino. A questo si aggiunge l’aspetto economico: nelle città di Ginevra e Losanna gli affitti sono in parte molto più elevati che nelle città della Svizzera tedesca, come mostra un’analisi di Comparis pubblicata nel maggio scorso.

Giovani generazioni più mobili - L’analisi dei diversi gruppi per fasce d’età mostra che la quota dei «propensi a traslocare» è più elevata tra le persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni e più esigua invece per i soggetti tra i 60 e i 74 anni.

Ticinesi meno soddisfatti - Per il 2019, il 20,4% degli intervistati si dichiara «molto soddisfatto» della propria situazione abitativa (valori da 1 = assolutamente insoddisfatto a 10 = molto soddisfatto). Un ulteriore 37,7% indica i valori di soddisfazione 9 e 8. Il 35,9% degli intervistati è più o meno soddisfatto (valori da 7 a 4), e il 6,1% degli affittuari che indica valori da 3 a 1 è insoddisfatto.

Dai dati ottenuti emerge che gli affittuari che risiedono nella Svizzera tedesca sono più felici della propria situazione abitativa rispetto a chi vive nella Romandia o in Ticino. Gli svizzeri tedeschi considerano infatti la propria situazione abitativa più soddisfacente (valori da 8 a 10) in confronto ai romandi e ai ticinesi. La valutazione di una situazione abitativa indifferente (valori da 7 a 4) è più marcata nelle regioni di lingua francese o italiana rispetto alle regioni germanofone.