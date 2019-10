Più donne a Palazzo federale

BERNA - Le prime analisi dei risultati elettorali mostrano un netto passo avanti delle donne che in Consiglio nazionale salgono a quota 42 per cento. Il nuovo Parlamento rappresenta, così, meglio la popolazione.

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF si impegna attivamente da decenni a favore di una migliore rappresentanza delle donne in Parlamento. In vista delle elezioni del 2019 ha promosso azioni interpartitiche come lo spot «metà-metà», commissionato un'analisi delle candidature in base al genere e partecipato all'appello alle urne delle associazioni mantello femminili.

Un gran numero di organizzazioni delle donne e partiti perseguono lo stesso obiettivo. Per questo motivo la CFQF è molto soddisfatta del risultato elettorale. La sua presidente, Yvonne Schärli, dichiara: «Oggi hanno vinto anche le donne. Finalmente sono meglio rappresentate nella politica svizzera.»