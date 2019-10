Ferrari unica al mondo in vendita su internet

ZURIGO - Non è solo un'auto dei sogni, è anche rarissima e dalla potenza straordinaria. Da oggi, sul portale di compravendita AutoScout24, si può tentare di aggiudicarsi un veicolo unico da ben 720 cavalli: la Ferrari 488 Pista Piloti n. 7.

Questa super car in edizione ultra-limitata è un omaggio al campione del mondo di Formula 1 Kimi Räikkönen. Sarà esposta dal 31 ottobre al 3 novembre presso lo stand AutoScout24 al Salone dell'auto di Zurigo 2019, a Oerlikon.

Se si pensa al nome Ferrari, non possono che venire in mente le vittorie in Formula 1, ma anche le gare di endurance. E a piloti del calibro di Alessandro Pier Guidi e James Calado, che, proprio con una Ferrari 488 Pista si sono aggiudicati il World Endurance Championship (WEC).

In onore di questi eccezionali piloti, la Ferrari ha creato la gamma "Piloti Ferrari", una serie di modelli speciali lanciati lo scorso anno e derivati dalla super sportiva 488 Pista. Quello messo in vendita sul portale di auto è proprio uno di questi.

Un omaggio a Kimi Räikkönen - Ma in questo caso non si tratta di alcuno dei veicoli prodotti in questa edizione ultra-speciale, che solitamente portano il numero 51 sul loro telaio. Quello messo in vendita su AutoScout24 è un modello unico al mondo, il numero 7: un omaggio a Kimi Räikkönen, pilota finlandese di F1 diventato campione del mondo nel 2007.

Altri dettagli distinguono questo modello esclusivo dalla "solita" Ferrari 488 Pista: il tricolore italiano, che si estende dallo spoiler in carbonio al muso del'auto, o la corona di alloro, omaggio alla vittoria del campionato WEC.

Un'auto fatta per il circuito - Questa Ferrari riunisce i mondi dei veicoli da corsa e da città. Se la sua accelerazione è incredibile, i freni in carbonio sono fatti per controllarla.

In grado di raggiungere i 100 km/h in meno di 2,9 secondi, e di superare i 200 km/h dopo 7,6 secondi, quest'auto è in gradi di raggiungere una velocità di oltre 340 km/h.

Pezzo unico dal valore straordinario - Essendo pensata come auto da collezione, la rara Ferrari potrebbe raggiungere somme superiori alle sette cifre.