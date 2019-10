A Ginevra e Basilea manifestazioni a sostegno del popolo curdo

GINEVRA - Questo pomeriggio a Ginevra, un migliaio di persone hanno manifestato il loro sostegno alle popolazioni curde della Siria settentrionale. Hanno denunciato l'intervento militare turco e i bombardamenti in questa regione di confine.

La manifestazione è stata organizzata dal Centro curdo per i diritti umani, dal Gruppo per una Svizzera senza esercito, dalla Comunità ginevrina di azione sindacale e dal Partito socialista, dai Verdi e da Ensemble à Gauche. I manifestanti hanno denunciato i crimini di guerra commessi dal regime del presidente Recep Tayyip Erdogan dall'inizio dell'offensiva del 9 ottobre, dopo il ritiro delle forze statunitensi.

Il corteo è partito dalla piazza Chantepoulet, vicino alla stazione, e ha raggiunto la Place des Nations in un'atmosfera tranquilla, secondo la polizia ginevrina. Erano presenti diverse personalità politiche, tra cui il municipale Rémy Pagani (Ensemble à Gauche).

In 300 a Basilea - Anche a Basilea circa 300 persone, in gran parte curdi di Svizzera e simpatizzanti, hanno partecipato ieri sera a una manifestazione non autorizzata per protestare contro l'intervento militare turco in Siria settentrionale. La stragrande maggioranza dei partecipanti era pacifica, sottolinea un comunicato odierno della polizia cantonale.

Dalle 18.30 i manifestanti hanno attraversato il centro della città vecchia per arrivare fino alla Piazza del mercato. Il corteo ha causato una notevoli difficoltà alla circolazione, in particolare nell'area delle banche, dove è stata fatta una sosta per i discorsi.

Durante la manifestazione, singole persone hanno acceso fuochi d'artificio. Dopo il passaggio del corteo è stata trovata una paletta di carico che stava iniziando a bruciare. I pompieri hanno rapidamente risolto la situazione.