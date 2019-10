Entrano nel taxi in due, escono in tre

BASILEA - La tassista di Basilea Andra Lazar ha dovuto affrontare una situazione decisamente insolita qualche giorno fa. Sulla strada per l'ospedale, una donna incinta, accompagnata dal marito, ha dato alla luce la sua bambina all’interno del suo taxi.

«Improvvisamente, le si sono rotte le acque. Poi tutto è successo molto velocemente. La passeggera ha urlato che il suo bebè stava nascendo», ha spiegato l'autista al Blick.

Il bebè sta bene - Una volta sul posto, il personale dell'ospedale si è precipitato verso l’auto, ma il travaglio era già terminato. I genitori e la neonata stavano bene.

«Tutti erano felici che la bambina stesse bene e anch'io ero molto sollevata», ha detto Andra a Telebasel. Dice di essere stata particolarmente colpita dalla madre: «Ha fatto tutto da sola, non avevo mai visto nulla di simile prima».

I genitori pagheranno per le pulizie - Anche se tutto è finito bene, guidare con una donna che partorisce sul sedile posteriore ha delle conseguenze. Il taxi deve essere ripulito il prima possibile. Secondo Andra, i giovani genitori hanno accettato di pagare i costi di un addetto alle pulizie professionale.

L'opinione di un'ostetrica - Non è raro che alcune donne partoriscano mentre vanno in ospedale. Nel marzo 2017, ad esempio, un bambino era nato nel parcheggio dell'ospedale di Grabs (SG).

20 Minuten ha preso contatto con un'ostetrica per saperne di più su questo tipo di situazione. La quale ha spiegato che in caso di parto in un veicolo, bisognerebbe fermarsi e chiamare l'ospedale. «In questo modo possiamo dare istruzioni via telefono», afferma. E se il travaglio è già iniziato, è meglio rimanere a casa e chiamare un'ambulanza.

E in caso di complicazioni? - «Se un bambino nasce prima dell'arrivo dei professionisti e non respira subito, occorre massaggiargli la schiena con un panno o un abito. Il primo respiro dovrebbe arrivare rapidamente e il neonato dovrebbe iniziare a urlare, il che è normale», riferisce l'ostetrica.

Quindi è molto importante che il bambino non abbia freddo: «È meglio che la madre lo tenga vicino al petto e lo copra», dice. La madre e il bambino dovranno in seguito recarsi in ospedale il prima possibile.