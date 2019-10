Il cambiamento climatico ci costa un miliardo all'anno

BERNA - Le temperature in aumento, le pioggie irregolari e violente sono una minaccia reale per le infrastrutture. Lo sostiene uno studio commissionato dalla ministra dell'ambiente Simonetta Sommaruga che quantifica i danni figli del cambiamento climatico a 1 miliardo di franchi ogni anno. Ma esattamente quali sono le aree più critiche?

Ad avere il maggior “potenziale di danno” sono i trasporti. Smottamenti, frane e inondazioni causano danni sempre crescenti alla rete stradale. Importanti anche le ripercussioni sulle rotaie, deformate dal caldo.

Il secondo settore a subire ripercussioni più pesanti è quello dell'energia. In generale le centrali idroelettriche sono più sotto pressione a causa delle temperature più elevate e dei livelli dell'acqua più bassi. Per questo motivo è necessaria una compensazione.

Il terzo problema è la carenza d'acqua. Il “castello d'acqua” della Svizzera, puntualizza la Confederazione, non è in pericolo. Tuttavia, la disponibilità di acqua durante l'estate diminuisce notevolmente e l'acquisto comporta costi aggiuntivi.

Ma che ne pensa la politica? Sulla base di queste prospettive, Sommaruga annuncia un piano d'azione per la protezione delle infrastrutture. Per la consigliera federale socialista la protezione del clima è fondamentale: «Ridurre le emissioni di Co2 sarebbe la misura più economica e più efficace».

Ma non tutti sono d'accordo, per l'Udc – infatti – si tratta di propaganda preelettorale: «Una retorica da giorno del giudizio come questo, guarda un po', arriva proprio adesso per giustificare delle tasse che pagheremo», chiosa il Nazionale Christian Imark, «come si fa a dire che una frana è causata dal cambiamento climatico?».