28 anni, 448 chilometri in aria e un record sotto chiave

SION - Yael Margelisch, 28 anni, ha battuto sé stessa. La vice-campione del mondo di parapendio ha aggiunto un nuovo traguardo ai suoi risultati. Già lo scorso maggio la vallesana aveva realizzato il record del volo a triangolo femminile più lungo, con 264 chilometri. E venerdì ha concluso il più lungo volo libero, restando in aria per 10 ore e 20 minuti coprendo 448 chilometri nel Cearà, nel nord-est del Brasile.

L’impresa deve ancora essere confermata dalla Federazione aeronautica internazionale (FAI). Se verrà convalidata, supererà il record mondiale della brasiliana Marcella Uchoa che nel novembre dello scorso anno raggiunse tre primati (distanza, distanza su meta dichiarata e distanza libera) percorrendo 411 km tra Assu e Tamboril in dieci ore.

«È stata un’avventura bellissima - ha raccontato Margelisch a 20 minutes -, anche se in alcuni momenti è stato davvero difficile».

La donna, monitrice di sci a Verbier, era accompagnata da altri due piloti, il suo compagno francese Clément Latour e il ginevrino Reynald Mumenthaler. Quest’ultimo ha dovuto interrompere il volo dopo solo una decina di minuti, ma è ripartito in solitaria percorrendo poi 410 chilometri. «A un certo punto si sono aggregate a noi altre tre vele e abbiamo concluso il volo in cinque. Dev’essere stato emozionante per il contadino e la sua famiglia quando infine siamo atterrati nei loro campi. Non avevano mai visto un parapendio».

Ma la vallesana non ha intenzione di fermarsi: «Saremo in Brasile ancora questa settimana. E sogno di raggiungere la soglia dei 500 chilometri».

Instagram @yael_margelisch