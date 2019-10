Quelli che in palestra poi esagerano (e finiscono per farsi male)

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Frequenti la palestra? Sì No Non più Ritieni di essere poco seguito quando ti alleni in palestra? Sì sono poco/per nulla seguito No, sono ben seguito Non frequento la palestra/altro Ti sei mai infortunato in palestra? Sì, almeno una volta Sì, ho dovuto abbandonare la palestra No Non frequento/altro [{"keyQ":"q_s63mk"},{"keyQ":"q_zk45r"},{"keyQ":"q_kr94mo"}] Vota Risultati Frequenti la palestra? Sì 59% (79 voti) 59% No 32% (43 voti) 32% Non più 10% (13 voti) 10% Ritieni di essere poco seguito quando ti alleni in palestra? Sì sono poco/per nulla seguito 39% (53 voti) 39% No, sono ben seguito 30% (40 voti) 30% Non frequento la palestra/altro 31% (42 voti) 31% Ti sei mai infortunato in palestra? Sì, almeno una volta 19% (26 voti) 19% Sì, ho dovuto abbandonare la palestra 5% (7 voti) 5% No 53% (72 voti) 53% Non frequento/altro 22% (30 voti) 22% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1396050,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"886765","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_s63mk":{"a":{"a_qmonhu":"Sì","a_62g6aj":"No","a_4mkud":"Non più"},"q":"Frequenti la palestra?","t":"0"},"q_zk45r":{"a":{"a_qmonhu":"Sì sono poco/per nulla seguito","a_sc4f0k":"No, sono ben seguito","a_mu012j":"Non frequento la palestra/altro"},"q":"Ritieni di essere poco seguito quando ti alleni in palestra?","t":"0"},"q_kr94mo":{"a":{"a_qmonhu":"Sì, almeno una volta","a_h3gkmd":"Sì, ho dovuto abbandonare la palestra","a_0y81md":"No ","a_4p2hif":"Non frequento/altro"},"q":"Ti sei mai infortunato in palestra?","t":"0"}}}

ZURIGO - Bettina (37 anni) voleva davvero perdere peso, essere un po' più tonica e aumentare la forza. Per questo, due anni fa, ha deciso di iscriversi in palestra e non ci è voluto poi molto perché si sentisse bene. In poco tempo, quindi, ci andava da tre a cinque volte a settimana. I suoi corsi preferiti erano quelli ad alta intensità e di bodypump. Rispetto agli altri era sicuramente molto (molto) motivata e spesso e volentieri aggiungeva un peso in più ai suoi manubri e bilancieri.

Una mattina però ecco la brutta sorpresa: «Non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. Mi era venuta un'ernia del disco doppia, non potevo nemmeno più mettermi le calze da sola». Per lei sei mesi di riposo e fisioterapia: «Per fortuna non mi sono dovuta operare. Ancora oggi ho degli strascichi e non posso strafare».

Un caso estremo? Forse. Isolato? Assoluamente no. Stando alle statistiche di Suva il numero di infortuni legati al fitness e allo sport è cresciuto del 30% negli ultimi tre anni. Nel 2017 ben 4'800 persone si sono fatte male praticandoli.

Come allenarsi senza rischi Innanzitutto scegliete una palestra certificata

Se siete in difficoltà chiedete aiuto al personale presente

Preparatevi sia psicologicamente (restate concentrati) sia fisicamente (fate riscaldamento).

Non esagerate con il carico, puntate piuttosto al movimento giusto e non fatelo troppo velocemente.

Fortunatamente spesso non si tratta di cose troppo gravi: «Di persone incapacità all'attività lavorativa ce ne sono davvero poche», conferma Hansjürg Thüler dell'Upi, «meglio non credere alle promesse miracolose di alcune palestre, per ottenere un buono stato di forma bisogna lavorare».

Per Claude Ammann della Federazione svizzera dei centri fitness (Sfgv) la tendenza al rialzo potrebbe essere legata all'aumento delle palestre a basso costo senza personale. «Se qualcuno fa male l'esercizio o sopravvaluta la propria forza, non c'è nessuno che possa intervenire a correggerlo», spiega Amman, «in questo senso il ruolo di un professionista che ti aiuti e ti consigli è fondamentale».