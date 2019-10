FFS, macchinisti sotto stress: «Chiari sintomi di burnout»

BERNA - Carenza di personale presso FFS: in media ogni giorno mancano 30 macchinisti, una situazione a cui l'azienda cerca di far fronte offrendo un bonus di 80 franchi ai quei dipendenti che si presentano sul lavoro durante i loro giorni liberi. Il sindacato denuncia: ci sono già i primi casi esaurimento.

Situazione tesa - Prendendo posizione su un articolo odierno del Blick ("La carenza di personale rende malati i ferrovieri", è il titolo di prima pagina) un portavoce di FFS ha confermato che in diversi giorni della settimana la situazione "continua ad essere tesa". Questo perché da una parte i macchinisti devono compensare i turni supplementari accumulati in estate, dall'altra perché a Briga (VS) presso FFS Cargo mancano persone a causa di numerosi casi di malattia.

Finora solo in alcuni casi non è stato possibile organizzare i treni, ha indicato l'addetto stampa. Da parte sua il Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti (VSLF) sostiene invece che sarebbe in forse lo stesso rifornimento ferroviario degli importanti stabilimenti di Visp (VS) del colosso chimico e farmaceutico Lonza.

Le FFS hanno reagito con varie misure, fra l'altro anche staccando assegni di 80 franchi per chi si assume turni in più del dovuto. Presso la compagnia BLS - dove si ammette il problema dei macchinisti ma non lo si ritiene acuto: così una portavoce a Kerystone-ATS - la gratifica è ancora più alta, pari a 100 franchi.

Chiari sintomi di burnout - I rappresentanti dei lavoratori lanciano l'allarme. «Vi sono già stati colleghi con sintomi chiari di burnout», afferma il presidente del VSLF Hubert Giger in una newsletter interna. La pressione è tale che per soccorrere un macchinista è dovuta intervenire un'ambulanza. L'ufficio stampa delle FFS ha confermato l'arrivo dei sanitari, chiamati per un dipendente che si sentiva male.

I sindacati puntano anche il dito contro i vertici delle FFS. Secondo il Bruno Zeller, dirigente di Transfair, le numerose ristrutturazioni subite dall'azienda hanno reso il sistema non snello e performante, bensì debole e incline a subire problemi. «Non c'è più alcuna riserva», afferma Zeller in dichiarazioni riportate dal Blick. E nessun aiuto arriverà in tempi brevi dalla digitalizzazione: BLS ha bloccato l'introduzione di un nuovo software che avrebbe dovuto permettere di pianificare meglio l'impiego del personale e del materiale rotabile. Un flop che all'impresa di trasporto pubblica - controllata per il 56% dal canton Berna e per il 22% dalla Confederazione - è costato circa 20 milioni di franchi.